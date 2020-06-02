Черкесск, , 16:59 — REGNUM Мэра столицы Карачаево-Черкесии выберут из трех кандидатов. Конкурсная комиссия 2 июня проверила их документы и допустила всех до участия в конкурсе на должность мэра Черкесска, пишет ТАСС.

Депутатам гордумы предстоит выбирать мэра из трех претендентов — действующего исполняющего обязанности мэра Алексея Баскаева, экс-депутата Народного собрания Ахмата Эбзеева и начальника мобилизационного отдела мэрии Михаила Кравцова.

Изначально на участие в конкурсе на должность мэра поступили заявления от пяти претендентов. Позже добровольно решил не участвовать в борьбе за пост градоначальника Назир Сурхаев. Из-за нарушения, допущенного при процедуре комплектации документов, выбыл из конкурсной гонки Марат Беков.

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