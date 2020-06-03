Москва, , 07:15 — REGNUM На ВДНХ воссоздадут горельефы, барельефы и скульптуры, украшавшие фасады павильона №15 более 60 лет назад. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павильон построили в 1954 году, он назывался «Поволжье». Главной темой в его оформлении стала история городов, расположенных по берегам реки Волги. В конце 1950-х было принято решение перепрофилировать павильон. Он получил название «Радиоэлектроника и связь».

12 мая 2020 года возобновилась комплексная научная реставрация павильона. Под фальшфасадами специалисты нашли потерянные элементы.

По словам Сергуниной, будут восстановлены утраченные скульптурные композиции (солдата, матроса, рабочего с колхозницей, держащих герб СССР) и отреставрированы лепные декоративные элементы и знаменитые витражи, являющиеся важной частью оформления фасада. Кроме того, будут воссозданы четыре колонны у входа в здание и украшавшие их горельефы, на которых изображено, как трактористы заводят трактор, колхозники осматривают посевы, рыбаки любуются огромным осетром, хлеборобы засыпают зерно в сеялку, животноводы кормят овец, а агрономы изучают колосья.

Отметим, что скульптурное оформление образца 1954 года было выполнено Владимиром Деруновым, Апполинарием Стемпковским и Юрием Поммером. Все работы тогда велись прямо на территории выставки.