Москва, 2 июня 2020, 16:50 — REGNUM ОАО «РЖД» возводит новую автомобильную эстакаду у станции «Лесной городок» на Киевском направлении МЖД. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе МЖД.
Объект находится на пути будущей линии МЦД-4. Путепроводная развязка в сторону Одинцова возводится в связи со строительством дополнительных путей на участке Солнечная — Апрелевка.
«Эстакада заменит существующий одноуровневый переезд 27 км возле станции Лесной городок, что повысит безопасность движения», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас на месте новой эстакады начались строительно-монтажные работы по выносу коммуникаций, устройству земляного полотна, опор эстакады и пролётных строений. Завершить работы планируют в конце 2021 года.