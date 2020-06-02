Курск, , 16:39 — REGNUM Семь медицинских учреждений Курской области получат новые компьютерные томографы, купленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение», за счет областного бюджета и средств инвестора. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете здравоохранения Курской области.

Сейчас в учреждениях здравоохранения региона функционирует 11 компьютерных томографов. В рамках национального проекта «Здравоохранение» будет приобретено два аппарата КТ — для больницы № 4 города Курска и Горшеченской центральной больницы. За счет регионального бюджета курят томографы в областную инфекционную больницу им. Н. А. Семашко и в больницу скорой медицинской помощи.

Еще три томографа — для курской больницы № 6, Курского городского клинического роддома и Железногорской городской больницы № 1 — планирует закупить компания «Металлоинвест».