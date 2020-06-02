Симферополь, , 16:39 — REGNUM Власти Крыма могут расширить список медработников, которые могут получить дополнительное материальное поощрение за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Обсудили возможность расширения списка категорий медицинских работников, которые могут получить дополнительное материальное поощрение. Мы понимаем, что у разных работников из различных направлений также возникает серьёзная дополнительная нагрузка. В этой связи ожидаю предложений от профильного ведомства по включению этих категорий в список. Готов поддержать инициативы наших врачей как на республиканском, так и на федеральном уровне», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что власти республики рассмотрят вопрос изменения нормативной базы для обеспечения более комфортных условий работы врачей.

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