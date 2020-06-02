Симферополь, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Власти Крыма могут расширить список медработников, которые могут получить дополнительное материальное поощрение за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что власти республики рассмотрят вопрос изменения нормативной базы для обеспечения более комфортных условий работы врачей.
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