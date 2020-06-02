Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией возросла в Свердловской области из-за увеличившегося количества тестирований. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

По словам чиновника, рост количества проводимых обследований — это одна из главных причин увеличившихся цифр по заболеваемости.

«Мы как никогда много обследуем людей», — сказал Креков.

Вице-губернатор добавил, что цифры не страшны — страшны люди, которые будут заражать других.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 6024 случая выявления коронавируса.