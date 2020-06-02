Амстердам, , 16:34 — REGNUM В Нидерландах за последние сутки зафиксировано 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 2 июня национальный институт здравоохранения.

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране возросло до 46 647 человек.

Сообщается также, что за сутки в стране скончались пять пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 5967.

По информации института, на сегодняшний день в больницах Нидерландов находятся 11 750 пациентов с коронавирусом, в том числе шестеро были госпитализированы за последние сутки.