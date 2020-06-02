Саранск, , 16:33 — REGNUM В Мордовии скончалась 44-летняя женщина с коронавирусом. Таким образом, общее число граждан, которые умерли с подтверждённым заражением коронавирусом, составило 14 человек, сообщает оперативный штаб республики.

Жительница Саранска скончалась с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирусная инфекция». Течение болезни осложнялось сопутствующими заболеваниями.

В стационарах Мордовии лечение получают 1527 человек, из них 95 пациентов находятся в реанимации, в том числе 31 житель республики подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких), включая пять человек с COVID-19.

804 жителя Мордовии наблюдаются медиками по месту жительства, в обсервации — 72 человека.

Полностью выздоровели 914 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 2 июня выявили 39 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в республике с момента начала наблюдений подтвердили 1970 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, от общего числа носителей вируса 46,3% уже выздоровели.