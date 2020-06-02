Москва, , 16:32 — REGNUM В Москве начнётся строительство общественно-делового центра iCity, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Две башни разной высоты, возведённые на одном стилобате, появятся рядом с «Москва-Сити» в составе транспортно-пересадочного узла «Сити», объединяющего платформу МЦК, станции метро и остановки наземного общественного транспорта.

В оформлении здания встречаются «красные акценты», рассказал Кузнецов.

«Это авторский почерк Хельмута Яна, в его предыдущих проектах уже применялись подобные цветовые решения. Например, мы видим желтые вставки в его американском проекте Veer Towers в Лас-Вегасе», — пояснил он.