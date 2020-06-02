Симферополь, 2 июня 2020, 16:34 — REGNUM Власти Крыма рассмотрят вопрос изменения нормативной базы для обеспечения более комфортных условий работы врачей. Об этом 2 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, почти четыре десятка крымчан, которые вернулись с Украины на полуостров, отправили в обсерваторы. Всего на карантине в обсерваторах Крыма находятся около тысячи граждан.
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