Москва, , 16:35 — REGNUM Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина в Москве надеется открыться для посетителей 10 июля. Об этом 2 июня сообщила директор музея Марина Лошак в эфире канала «Россия 24».

К открытию в музее готовят «выставку-сюрприз» под названием «Кабинет Дидро», посвященную французскому философу Дени Дидро.

«Я не могу сказать, поскольку я не министр культуры, точную дату. Но у меня есть предчувствие, что, может быть, начиная с 10 июля мы откроем двери для наших посетителей», — сказала Лошак. Она также уточнила, что музей не станет поднимать цену на входные билеты и другие услуги.

В музее продлили выставку «Тату», она будет открыта до 27 сентября. Из-за коронавируса выставка до закрытия музеев проработала только две недели.

Напомним, в середине марта Пушкинский музей, как и другие учреждения, был закрыт из-за распространения коронавирусной инфекции.

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