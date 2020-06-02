Симферополь, , 16:22 — REGNUM Почти четыре десятка крымчан, вернувшиеся с Украины на полуостров, отправлены в обсерваторы. Об этом 2 июня во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«Ещё 37 крымчан, вернувшихся с Украины, отправили в обсерваторы Всего за сутки в обсерваторы было помещено 55 приезжих граждан», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на карантине в обсерваторах Крыма находятся около тысячи граждан. Ранее власти республики сообщили о том, что выплатят сотрудникам детдомов и интернатов стимулирующие надбавки за работу в режиме полной изоляции и режиме повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Об этом: На карантине в крымских обсерваторах находятся около тысячи граждан

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