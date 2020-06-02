Астрахань, , 16:18 — REGNUM В Астраханской области социальные работники начали получать выплаты за работу с пациентами с подтверждённым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

С мая учреждения стационарного социального обслуживания в Астраханской области перевели на закрытый режим. Сотрудники домов престарелых, интернатов, центров соцобслуживания работают по сменам длительностью 14 дней.

В мае из федерального бюджета было направлено 40,9 миллиона рублей, из которых 17,1 млн рублей составляют выплаты за первую рабочую смену. Из областного бюджета на эти цели направили 5,9 млн рублей. Доплату от 60 до 10 тысяч рублей получили 643 человека. Во второй майской смене работали 644 человека. Они начали получать выплаты с 1 июня.

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