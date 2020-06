Париж, , 16:11 — REGNUM Ubisoft заявила, что новая игра серии Trackmania будет распространяться не по подписке, а по системе «покупки на определённый период времени». Об этом 1 июня сообщил портал PCGamer.

Базовая версия игры будет бесплатной, однако полный доступ к редактору треков потребует ежегодной покупки. Недовольные геймеры, в свою очередь, не увидели никакой разницы между подпиской и описанной Ubisoft системой.

Напомним, Trackmania — это серия аркадных гоночных симуляторов, одной из главных особенностей которого является возможность создавать свои собственные треки. Релиз новой части ожидается в 2020 году.

