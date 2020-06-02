Москва, , 16:12 — REGNUM До недавнего времени действовали рекомендации святейшего патриарха по совершению служб без прихожан. Для патриарха, который всю жизнь призывал людей к посещению храмов, было действительно трудно обратиться к людям с просьбой воздержаться от их посещения. Большинство прихожан с пониманием приняли рекомендации патриарха и наблюдали за богослужениями дома, заявил корреспонденту ИА REGNUM протоиерей, лауреат Государственной премии Российской Федерации, член Общественной палаты Александр Ткаченко.

«Одновременно с этим общая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, непростая экономическая ситуация привели и к росту нестабильности в обществе.

Больше всего кризис коснулся особо уязвимых категорий населения — семей с детьми и одним родителем, пожилых людей, семей с тяжелобольными детьми. Они больше других нуждаются в поддержке, в том числе духовной.

Государство предприняло значительные усилия, чтобы помочь тем, кто попал в трудную ситуацию. Однако предпринятые меры не могут полностью снять напряжение, которое живет в обществе.

В этой ситуации только непосредственное общение со священнослужителем может помочь людям. Ведь храмы — это не только место общения человека с Богом, но и место встречи человека с человеком, где можно поговорить по душам.

Поэтому открытие храмов для прихожан 6 июня является очень важным решением — люди давно его ждали.

В то же время пока еще сохраняется возможность заражения. Поэтому задача настоятелей — обеспечить безопасность прихожан при богослужении и личном общении со священником.

К этим мерам относятся ношение масок, использование дезинфицирующих растворов и соблюдение санитарных норм при преподании причащения», — высказал свое мнение Александр Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июня все храмы Московской епархии по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла откроются для прихожан.

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