Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Петербургский вирусолог рассказал, как защитить домашних животных от коронавируса. По словам заместителя директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александра Семенова, заразиться могут и кошки, и собаки, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Коронавирусы распространены в природе достаточно широко, ими болеют абсолютно все млекопитающие», — сказал Семенов.

Чтобы предотвратить заболевание у животных, нужно относиться к профилактике заражения у питомца так же, как если бы это был человек, считает специалист.

«Для кошек коронавирусная инфекция достаточно тяжелая, так же, как и для людей. Во-первых, нужно уменьшить возможность контакта, как можно меньше брать кота на руки, чтобы не было тесного контакта, если хозяин заболел. То же самое, как с вашими близкими. Не стоит лезть целоваться, обниматься, чихать и кашлять кошке в нос, даже если она очень соскучилась и требует вашего внимания», — посоветовал Семенов.

Он также порекомендовал для питомцев здоровое питание, регулярную влажную уборку и частое проветривание помещений, где обитает животное, по возможности — прогулки.