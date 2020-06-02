Москва, , 16:08 — REGNUM Завершился прием заявок на участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Доброволец России» — одном из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для участия в нем поступило более 50 тысяч заявок.

«Доброволец России». Итоги заявочной кампании. 02.06.2020 Предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Заявочная кампания длилась 3 месяца. «Доброволец России» проходит уже десятый год. В этом году грантовый фонд конкурса по инициативе Президента России Владимира Путина был увеличен в два раза — до 90 миллионов рублей, а победители теперь смогут также получить персонального наставника.

«В этом году вместе с интересом общества к волонтерству, у нас увеличилось и количество заявок — почти в 2 раза. Мы получили 53 219 регистраций, а количество задействованных в проектах добровольцев достигло 3 248 915 человек из 85 регионов России. Мы проводим конкурс, чтобы найти «агентов изменений» в социальной сфере, активных людей, лидеров, готовых формировать сообщества с целью изменения жизни к лучшему, помощи людям. Например, только по теме коронавируса мы получили в этом году почти тысячу проектов. Победители региональных этапов, которые стартовали сегодня, получат серьезную поддержку и внимание на региональном уровне, а самых достойных мы ждём на полуфинале», — рассказал руководитель Дирекции всероссийского конкурса «Доброволец России», председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Всего в конкурсе 14 номинаций. В этот раз, по словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, большинство заявок пришло от девушек — 69%.

«Среди номинаций, по которым мы получили больше всего регистраций — «Доброе дело», «Помощь детям», «Рожденные помогать» и «Вокруг меня». Из общего числа полученных заявок к экспертной оценке допущено 13 208 инициатив», — уточнил Алексей Комиссаров.

«В этом году для развития культуры добровольчества мы решили вернуть в конкурс региональные этапы, которые будут проходить во всех субъектах России. Наша цель — выявить лучшие добровольческие проекты на «местах» и дать как можно большему числу инициативных и неравнодушных людей развивать свои социально важные инициативы», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

В этом году Оргкомитет конкурса возглавляет начальник управления Президента РФ Сергей Новиков. В оргкомитет также вошли: генеральный директор АСИ Анастасия Чупшева; руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов; зампред ВЭБ. РФ Ирина Макиева; руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев; председатель РДШ Сергей Рязанский; а также заместители министров профильных ведомств, руководители крупнейших общественных организаций страны.

С 1 июня по 1 июля пройдет четвертьфинал конкурса, который включает в себя проведение региональных этапов во всех 85 регионах страны и оценку работ федеральными экспертами. Полуфиналы пройдут летом текущего года, а финал состоится в рамках Международного форума добровольцев 5 декабря 2020 года.