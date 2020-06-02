Черкесск, , 16:06 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии, скорее всего, достигла пика. Об этом говорит резко увеличившееся за последнюю неделю число новых случаев выявления коронавируса.

«При той тенденции, которая у нас наметилась сегодня, когда мы видим, что мы проходим пик заболеваемости, я очень надеюсь, что уже к 8 июня, а может быть и раньше, мы сможем выйти на те три рекомендованных требования Роспотребнадзора, которые позволят нам перейти к первому этапу снятия ограничений», — заявил 1 июня в видеообращении к жителям региона глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 2 июня, в Карачаево-Черкесии за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 выросло до 1204. За все время выздоровели 340 человек. ⠀

В настоящее время госпитализированы в стационары с подтвержденным диагнозом 565 человек. Остальные лечатся дома под контролем врачей. Помимо этого, на карантине находятся 2957 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в нынешних условиях Рашид Темрезов посчитал нецелесообразным смягчать меры ограничения, введенные режимом повышенной готовности из-за коронавируса.