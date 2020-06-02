Алма-Ата, Казахстан, , 15:56 — REGNUM Фитнес-центры, бассейны, парки и скверы заработают в Алма-Ате с 3 июня. Это следует из постановления главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

Согласно решению санитарного врача, работу возобновят спортивные объекты для проведения учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек без массовых мероприятий.

Кроме того, работу возобновят образовательные центры, кружки и детские кабинеты коррекции. Эти объекты смогут работать только по предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, авиационные власти Казахстана прорабатывают вопрос о возобновлении международного авиасообщения. В частности, планируется возобновить рейсы в Южную Корею, Китай и Азербайджан.

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