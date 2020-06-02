Москва, , 15:53 — REGNUM В России медицинские учреждения будут постепенно возвращаться к профильной работе. В этой связи Роспотребнадзор разработал целый ряд рекомендаций по профилактике коронавируса. Документ опубликован на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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В ведомстве предложили разработать в каждом регионе РФ план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному восстановлению деятельности медицинских организаций. Так, субъектам РФ рекомендовано предусмотреть постоянное функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля, а также функционирование в режиме инфекционного стационара отделений для лечения больных пневмониями и другими инфекциями нижних дыхательных путей.

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В план мероприятий также должны быть включены меры по оперативному развертыванию дополнительного коечного фонда на случай осложнения эпидемиологической ситуации и создание обновляемого резерва средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций и населения. При этом СИЗ должны быть предусмотрены в объёме не менее трёхмесячной потребности.

Что касается стационаров, ранее перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19, то при их полном освобождении от пациентов с вирусом должна быть проведена заключительная дезинфекция и генеральная уборка, а койки расставлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

При госпитализации пациента в плановом порядке необходимо сделать ему тест на COVID-19 не ранее, чем за семь дней до поступления, а при экстренном поступлении — в приёмном отделении, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ возобновить оказание плановой медицинской помощи населению.

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