Минск, , 15:54 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных в Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 852. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

«Зарегистрированы 44 255 человек с положительным тестом на SARS-CoV-2», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались три пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 243.

При этом уточняется, что общее число вылечившихся от COVID-19 в Белоруссии на сегодняшний день составляет 19 195 пациентов и что общее число тестов на коронавирус в стране с начала пандемии составляет 562 945.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что общее число выявленных случаев коронавируса в мире растет, что ухудшает прогноз в отношении второй волны эпидемии.