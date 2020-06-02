Москва, , 15:56 — REGNUM Открытие православных храмов с 6 июня предполагает соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и, прежде всего, они касаются соблюдения дистанции для тех верующих, которые будут посещать богослужения в храмах, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Киршидзе.

«За время карантина по коронавирусу люди привыкли к тому, что нужно соблюдать дистанцию для обеспечения своей собственной безопасности и, прежде всего, безопасности окружающих. Многие люди сталкивались с этой необходимостью, посещая магазины, аптеки и т. д.

Поэтому людям вполне будет легко привыкнуть к тому, что и в храме временно необходимо соблюдать социальную дистанцию. Есть это понимание и у священнослужителей, которым хорошо известно, что при осуществлении богослужебной деятельности необходимо соблюдать санитарные требования. Требования давно сообщены всем настоятелям храмов и Москвы, и других населенных пунктов России.

Приготовление к принятию верующих, к тому, что двери храмов для верующих будут открыты, ограничения будут сняты, не является такой сложной проблемой, каковой, может быть, она была несколько недель назад.

Еще в начале распространения коронавирусной инфекции были изданы специальные указания, они публично доступны, что в конце богослужения вместо целования креста предполагается его возложение на голову тех, кто подходит поклониться кресту.

Таким образом минимизируется возможность какого-либо риска заразиться коронавирусом. Самое главное — не нужно бояться, нужно соблюдать все необходимые требования. Что касается икон, то они протираются дезинфицирующими средствами, и это также снижает возможные риски заражения.

Все те граждане, которые привыкли посещать церкви, переживали это нелёгкое время в ожидании того момента, когда наконец санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит воссоединиться братьям и сестрам по вере в приходах. Это очень важно для всех верующих.

Конечно, в период самоизоляции все православные по мере сил использовали современные телекоммуникационные средства, в том числе и трансляции богослужений. Но они не могут заменить радости личного общения с собратьями и сестрами, которых они привыкли видеть в приходах, и полноценного участия в таинствах церкви, которое, как многократно говорилось, не может быть перенесено в виртуальную сферу.

Думаю, что во времена, когда мы сталкиваемся с какими-либо сложностями, в том числе с массовыми заболеваниями, люди не уходят, а наоборот, чаще обращаются к вере, к спасительным таинствам церкви, чтобы укрепиться в своей надежде, в служении ближнему.

Также вера помогает укрепиться в том, что здоровые опасения и забота о ближних, то есть меры, которые мы предпринимаем, чтобы не заразиться коронавирусом, не превратились в инструмент страха и подавления личности человека. Ведь вера и церковь — это о человеческой свободе и достоинстве.

Человек, который запуган и находится в состоянии постоянного страха и ужаса, он далеко отстоит от Бога и от веры. Думаю, что вера дает силы людям не бояться и не терять человеческого достоинства в эти сложные времена.

Кончено, мы беспокоимся за свою жизнь и здоровье и за жизнь окружающих людей, но это не должно превращать людей в запуганных животных», — высказал свое мнение Вахтанг Киршидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июня все храмы Московской епархии по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла откроются для прихожан.

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