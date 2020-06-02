Подгорица, , 15:48 — REGNUM За первые сутки после открытия наземных пограничных пунктов в Черногорию въехали 492 иностранных гражданина. Об этом 2 июня сообщили в управлении пограничной полиции.

С 1 июня открылись наземные пограничные пункты с Сербией, Албанией, Боснией и Герцеговиной.

Взаимно открытые границы пока у Черногории только с Боснией и Герцеговиной.

Институт общественного здравоохранения составил список стран, откуда граждане и резиденты могут въезжать без карантина. Это ряд стран ЕС, региона и мира. России, Украины, Сербии из-за эпидемиологических показателей пока в этом списке нет.