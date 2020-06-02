Нальчик, , 15:47 — REGNUM У одной из компаний в Кабардино-Балкарии изъяли большую партию нелегальной алкогольной продукции. На площадку АО «Росспиртпром» было вывезено 103 тыс. бутылок нелегальной алкогольной продукции, которая была уничтожена по решению суда, признавшего её незаконной, сообщили 2 июня в пресс-службе управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

Процедура уничтожения проводилась с 27 по 30 мая. Ранее, в феврале 2020 года, было уничтожено 593 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, изъятой у ООО «Атлантис». Сам факт выявления левой продукции был задокументирован еще в 2016 году, в ходе контрольных мероприятий в отношении компании, находящейся в городе Баксане.

Тогда было обнаружено 23 тыс. литров водноспиртовой жидкости, более 448 тыс. литров коньячного дистиллята, 122 тыс. литров виноматериала, а также свыше 100 тыс. бутылок шампанского «Первый свет».

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