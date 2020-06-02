Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM Жители трёх городов Ростовской области, в том числе донской столицы, наименее ответственно относятся к соблюдению масочного режима. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Так, чаще игнорируют масочный режим жители Ростова-на-Дону, Гуково и Азова. По имеющимся данным, в отношении нарушителей санитарных требований выписано 6 тыс. протоколов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области минимальная стоимость защитных масок составляет 20 рублей. При этом часть торговых объектов предоставляют средства индивидуальной защиты бесплатно.

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