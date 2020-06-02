Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Всего десять дней потребуется на то, чтобы Россию накрыла вторая волна эпидемии коронавируса, если ограничения будут сняты слишком поспешно. Об этом заявил 2 июня заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вторая волна возможна при досрочной отмене ограничительных мероприятий, когда сохраняется еще достаточное количество инфицированных в популяции и они могут вновь начать интенсивно контактировать с уязвимыми, незаражёнными людьми и породить вторую волну. Вторая волна возможна, если мы сейчас отменим все ограничительные мероприятия. У нас будет вторая волна буквально через дней десять. Если мы сейчас все выйдем на работу, на улицы, отменим режим самоизоляции, мы ее получим», — сказал Семенов.

По его словам, снимать ограничения, вызванные коронавирусом, нужно очень медленно. «Бежать мы будем очень долго, это будет очень тяжело, надо просто набраться сил и терпения, другого выхода нет», — считает специалист.

Он убежден, что Роспотребнадзор будет следить за тем, чтобы при снятии ограничений эпидемиологическая обстановка не ухудшалась, об этом говорят данные о загрузке местной системы здравоохранения в каждом конкретном регионе и загрузке коечного фонда. Таким образом, и смягчение режима должно идти от менее рискованных действий к более рискованным.

По мнению Семенова, Россия уже не сумеет повторить «китайский подвиг» борьбы с коронавирусом по степени социального дистанцирования.

«То есть если будет стоять вопрос об открытии кафе, где-либо два, либо 222 посадочных места, понятно, что в первую очередь откроют кафе, где два посадочных места, чтобы там встречалось гораздо меньше людей. Разрешим массовые мероприятия на 50 человек или на 5 тысяч человек? И таким путем осторожненько будем двигаться, потому что надо смотреть, как это спровоцирует рост заболеваемости или дальнейшее снижение. Сейчас у нас идет прогрессивное, к сожалению, медленное, но снижение заболеваемости. Хотелось бы, конечно, быстрее, но, увы, нам китайский подвиг не повторить, и всех не заставить разбежаться по домам. Мы этого не выдержим», — считает Семенов.

Читайте также: В Петербурге рассказали о работе над вакциной от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 8863 случая новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлен 423 741 заразившийся в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 5037 человек. За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции 11 108 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 186 985 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: К нормальной жизни вернёмся лишь после создания вакцины — эпидемиолог