Москва, , 15:33 — REGNUM В России уже этой осенью могут начать массово прививать граждан от COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что работа над вакциной идёт полным ходом.

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«По словам специалистов, в случае успехов уже осенью мы начнем массовую вакцинацию», — сказал Чернышенко.

При этом вице-премьер подчеркнул, что до начала вакцинации гражданам России нужно «жить с учётом тех рисков, которые несёт инфекция».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Они будут проводиться на военнослужащих-добровольцах. Уже отобрано 50 претендентов. Клинические испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48 ЦНИИ Минобороны РФ.

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