Иерусалим, , 15:34 — REGNUM 2 июня министерство просвещения Израиля сообщило о закрытии еще 13 школ и детсадов по причине выявления среди учеников и педагогов коронавируса, сообщают «Вести» (Израиль).

За минувшие 2 дня в стране выявлено 11 сулчаев заражения в учебных заведениях, число таких новых случаев составило 217.

На данный момент находятся на карантине около десяти тысяч школьников, детсадовцев и педагогов. Это число резко возросло за считанные часы, 31 мая на карантине были только 1400 педагогов и учеников.

Только из одной школы в г. Беэр-Шева на карантин разом направили более двух тысяч человек, которые сегодня утром пришли на занятия.