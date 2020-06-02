Париж, , 15:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что открытие во Франции со 2 июня кафе, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, является свидетельством «возвращения счастливых дней». Соответствующую запись политик 2 июня разместил на своей странице в соцсети Twitter.

«Открытие кафе, отелей и ресторанов знаменует возвращение счастливых дней!», — написал в своем сообщении французский лидер.

Также он отметил, что не сомневается, что жители Франции придут в эти учреждения для обретения части «французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить».

При этом Макрон подчеркнул, что государство должно поддержать данный сектор экономики в эти непустые для последнего времена.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского правительства Эдуар Филипп рассказала, что вторая фаза снятия карантинных мер, связанных с пандемией, подразумевает смягчение правил для ресторанного и туристического бизнеса.