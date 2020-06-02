Стокгольм, , 15:26 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 65 человек тогда, как день назад было зафиксировано всего 8 летальных случаев протекания болезни, то есть более чем в восемь раз меньше. Такие данные 2 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 2 июня сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 468 человек. Их число увеличилось на 65 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 38 589 человек. За сутки были выявлены 775 новых случаев заражения.

По состоянию на 2 июня 2 102 человека с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.

Однако несмотря на увеличение количества зафиксированных летальных случаев более чем в 8 раз, представители Агентства общественного здравоохранения Швеции поспешили заверить, что эпидемиологическая ситуация в Швеции не изменилась. Еще 1 июня журналисты сообщали, что цифра скончавшихся от COVID-19 в 8 человек является результатом прошедших выходных, так как регионы Швеции не успели передать статистику по коронавирусу в Стокгольм.

«Ситуация ни сколь не изменилась», — заявила представитель ведомства Карин Тегмарк Уизелл.