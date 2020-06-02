Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с репетицией парада Победы на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 2 июня.

Движение транспорта запретят на площади Театральной и частично на прилегающих улицах — Большой Садовой, Советской и 20-я Линия. Также временные ограничения будут на проспектах Шолохова, Ворошиловского, Кировского и Театрального, площади Карла Маркса, улицах Большая Садовая, Красноармейская и Ченцова.

Так, ограничения будут действовать 16 и 18 июня с 21:00 до полуночи. 20 июня движение перекроют с 10:00 до 13:00. В качестве резервного дня обозначена дата 22 июня. 24 июня — в день проведения парада Победы — движение транспорта ограничат с 6:00 до 14:00.

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