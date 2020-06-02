Абуджа, , 15:29 — REGNUM Со 2 июня в большинстве штатов Нигерии возобновляется работа мест отправления культа и гостиниц в рамках второго этапа ослабления карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на постановление Целевой группы по ситуации с коронавирусом.

По информации журналистов телерадиокомпании, карантин был введен 30 марта в штатах Лагос, Огун и в столице страны, Абудже.

В соответствии с постановлением, будут разрешены только регулярные религиозные собрания при условии, что верующие будут следовать рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, например, мерам социального дистанцирования.

Со 2 июня также будет разрешено открыть банки и другие финансовые учреждения, а внутренние авиарейсы возобновятся с 21 июня. Комендантский час также был сокращен и теперь продолжается с 22:00 до 04:00 по местному времени. Однако школы, бары и парки останутся закрытыми.

Отметим, что в штате Кано на севере страны, где в начале мая был введен полный карантин, в ближайшее время приступят лишь к первой фазе снятия ограничений, что означает, что правительственные учреждения, рынки и банки будут открыты в ограниченные часы.

В Нигерии, которая является самой густонаселенной страной Африки, выявили уже более 10 000 случаев заражения коронавирусом.