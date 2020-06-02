Нью-Дели, , 15:23 — REGNUM Индия использует беспилотники и пожарные машины для борьбы с самым страшным нашествием саранчи почти за 30 лет, сообщает 2 июня CNN. Саранча угрожает уничтожить жизненно важные культуры и растительность.

Волны пустынной саранчи растянулась на 7 километров, они проникли в западный штат Индии Раджастхан из соседнего Пакистана в начале мая, и с тех пор рои вторглись в пять различных штатов в поисках пищи.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наци, пустынная саранча является самым разрушительным из всех видов саранчи из-за своей скорости и способности быстро размножаться. Взрослая саранча может пролететь до 150 километров в день и съесть за это время растительности массой равной массе своего тела. Рой может варьироваться в размерах от одного до нескольких сотен квадратных километров, причем каждый квадратный километр содержит до 80 миллионов взрослых саранчовых.

По словам министерства сельского хозяйства Индии, ряд штатов приведены в состояние боевой готовности. Джаркханд на востоке страны выпустил общегосударственное предупреждение фермерам, чтобы подготовиться к нашествию саранчи: фермерам советуют зажигать огонь и стучать жестянками, чтобы прогнать саранчу, которая не переносит громких звуков.

Сильно пострадавшие штаты проводят операции, которые включают в себя рассеивание летающих насекомых с помощью беспилотных летательных аппаратов, тракторов и пожарных машин. Представители Раджастхана проводят ежедневные операции с 22 мая.