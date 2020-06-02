Цхинвал, , 15:36 — REGNUM Последний звонок и бал для выпускников школ в Южной Осетии пройдут, соответственно, 17 и 18 июня. Об этом агентству «Рес» рассказала министр образования и науки республики Натали Гассиева.

«Даты последнего звонка и выпускного бала определены, но учитывая ситуацию с коронавирусом, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — сказала глава министерства. Она сообщила, что выпускной бал должен пройти на центральной площади Цхинвала.

Сообщается, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проучил Гассиевой приложить максимальные усилия, чтобы создать праздничную атмосферу для выпускников.

Стоит отметить, что в Южной Осетии с 1 июня были отменены основные карантинные ограничения, введенные для защиты населения от коронавируса. Проведение массовых мероприятий до сих пор запрещено.

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