Доха, , 15:18 — REGNUM В Катаре за сутки выявили 1 тыс. 826 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 60 тыс. 259.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 43 пациента. За сутки смертей не было.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 6 млн 300 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Катаре зафиксировали антирекорд по приросту случаев заражения SARS-CoV-2