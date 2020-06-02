Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM Следователи СКР проводят доследственную проверку по факту смерти жителя Екатеринбурга, который оказался убит во время штурма его квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Штурм проводили сотрудники Росгвардии. Скончавшийся гражданин ранее совершил разбойное нападение в одном из магазинов. Мужчина погиб от полученных ран.

«Незамедлительно была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации с принятием соответствующего процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

Опрашиваются причастные к ситуации полицейские и росгвардейцы, а также соседи убитого по подъезду. Уже проводится судмедэкспертиза для определения точной причины смерти гражданина.

Следователи пока воздерживаются от выводов — их в ведомстве планируют высказать после того, как выяснятся все обстоятельства ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к следователям обратилась свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова, которая призвала дать информацию об инциденте.

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