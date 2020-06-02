Кигали, , 15:10 — REGNUM Жителям столицы Руанды, Кигали, запретили использование древесного угля для приготовления пищи. Об этом передает ВВС Great Lakes.

По информации журналистов телерадиокомпании, власти также намерены ограничить поставки угля в город из сельской местности.

Запрет направлен на охрану лесов страны путем пресечения незаконной торговли древесным углем. В будущем людям будет рекомендовано пользоваться газом, отмечают журналисты. Правительство Руанды планирует поощрять население использовать газ, предлагая его по доступным ценам для бедных людей.

По словам репортеров, Руанда приняла меры по запрету использования древесного угля вслед за Кенией и Угандой.

Власти Руанды регулярно обвиняют в том, что использование древесного угля вызывает проблемы с дыханием у десятков тысяч жителей страны каждый год, а также оказывает влияние на глобальное потепление. Из 1,4 миллиона человек, проживающих в Кигали, 85% используют древесный уголь для приготовления пищи. Большая часть из этого древесный уголь, произведенный противозаконно в заповеднике дикой природы Вирунга и вокруг него. Заповедник также находится на территории Демократической Республики Конго и Уганды.

В ДР Конго производство древесного угля контролируется ополченцами, что означает, что руандийские и угандийские власти могут перехватывать поставки только после того, как они будут перевезены через границу ДР Конго. В 2018 году власти Уганды запретили экспорт древесного угля, в то время как в Кении прекратили транспортировку угля из некоторых районов.