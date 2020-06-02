Черкесск, , 15:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии решают вопрос об увеличении количества проводимых тестов на коронавирус. Задачу по наращиванию числа бесплатных тестирований на COVID-19 поставил глава региона Рашид Темрезов.

Как сообщили в его пресс-службе, в настоящее время в республиканский центр гигиены и эпидемиологии доставлен современный аппарат для выполнения анализа — амплификатор. Ожидается поступление еще одного. Привлечены к работе дополнительно четыре специалиста. Эти меры позволят исследовать до 1000 анализов в сутки. Работа лаборатории будет вестись круглосуточно.

В настоящее время Карачаево-Черкесия по показателю проведённых тестов на 100 тысяч населения находится в числе передовиков в Северо-Кавказском федеральном округе. Общее количество бесплатных исследований на COVID-19 превысило за все время 28 тысяч.