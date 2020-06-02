Москва, , 15:01 — REGNUM Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло потребовал привлечь к ответственности блогера Алексея Навального.

Текст заявления, с которым юрист обращается к прокурору Москвы Денису Попову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, размещён на странице Ремесло в Facebook.

Блогер, комментируя видеоролик RT, использовал выражение «продажные холуи». Среди героев сюжета телеканала находился ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

«Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести», — говорилось в подписи к видео.

«Таким образом, Навальный А.А., назвав ветерана ВОВ Артеменко И.С. «продажным холуем», совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ», — отмечает Ремесло.

Он требует привлечь Навального к административной ответственности и проверить, содержится ли в словах состав преступления.