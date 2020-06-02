Иерусалим, , 15:03 — REGNUM И мыть руки, и носить маску — хорошо, но есть нюанс, рассказал в интервью Ynet пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По словам Линдмайера, если придти в кафе в маске и постоянно снимать/надевать ее во время еды, то она будет бесполезной. Но когда у человека нет возможности надеть маску, ему надо тщательнее обрабатывать руки — это будет эффективнее, чем постоянно снимать маску и возвращать ее на лицо.

Он отметил также, что нельзя назвать мытье рук более эффективным, чем ношение маски, лучше всего — сочетание этих факторов.