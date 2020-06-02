Москва, , 14:49 — REGNUM В России коэффициент распространения коронавируса за последние сутки вырос на 0,02, до 1,06. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Для России это максимальный уровень, начиная с 9 мая. В Москве этот показатель за сутки также вырос на 0,02, до 1,02.

Самый низкий коэффициент в Вологодской области — 0,6, далее идут Самарская (0,7), Магаданская (0,7) области.

Самый высокий коэффициент в Иркутской области 2,3, Курганской области (0,6) и Республике Алтай (2,9).

Коэффициент распространения коронавируса —один из основных показателей для поэтапного снятия ограничительных мер. Он показывает, сколько успевает заразить один носитель вируса до госпитализации.

Коэффициент определяется как отношение суммы числа выявленных случаев за последние четыре дня к сумме случаев заражения за предыдущие четыре дня.