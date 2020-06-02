Воронеж, , 14:44 — REGNUM Приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного природного биосферного заповедника вынес Железнодорожный районный суд Воронежа, сообщил ИА REGNUM 2 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Бывший и.о. директора ФБГУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.П. Пескова» 30-летний Сергей Кокорев признан виновным превышении должностных полномочий и растрате.

Как установлено судом и следствием, в период февраля по октябрь 2018 года Кокорев издавал приказы о начислении сотрудникам заповедника премий, а затем отдавал указания о передаче ему полученных премий. Всего он получил более 86 тысяч рублей. Также суд установил, что Кокорев организовал изготовление фиктивных бухгалтерских документов и совершил растрату бюджетных денежных средств на общую сумму свыше 2 млн 250 тысяч рублей.

Свою вину Кокорев признал полностью и возместил ущерб, причиненный преступлениями. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

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