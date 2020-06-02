Грозный, , 14:42 — REGNUM В Чечне развернут еще один госпиталь для лечения больных COVID-19. Он открыт на базе Республиканской детской клинической больницы имени Е. Глинки. В нем смогут принимать на лечение до 100 детей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Новый корпус имеет пять отделений, в том числе воздушно-капельное, кишечных инфекций, реанимации и интенсивной терапии, и оснащен своей лабораторией. Оборудование госпиталя соответствует всем медицинским стандартам.

Принявший участие в торжественной церемонии открытия госпиталя глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в условиях пандемии коронавируса появление нового медучреждения для лечения COVID-19 позволит существенно повысить качество предоставляемых медицинских услуг для детей. Кадыров по случаю ввода в строй нового госпиталя вручил юным пациентам подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне планируют до 14 июня сдать еще четыре госпиталя, переоборудованных из нефункционирующих медучреждений.

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