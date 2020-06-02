Москва, , 14:46 — REGNUM Полномочия МЧС России по управлению деятельностью пожарной охраны расширены в соответствии с указом президента Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу в Положение о МЧС РФ добавлены новые основные функции по разработке методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, положение о порядке координации их деятельности, правил использования пожарными средств индивидуальной защиты и другие.

МЧС будет разрабатывать порядок организации воздушных перевозок своей авиационной техникой, а также порядок несения её экипажами дежурств.

Министерству также поручено проводить экспертизы по делам о пожарах и делам о нарушениях требований пожарной безопасности. Для этого будет организовано нормативно-правовое и методическое обеспечение таких производств.

Вместе с тем МЧС утратило функцию по разработке проектов уставов спасательных воинских формирований.

Читайте также: МЧС России предлагает ужесточить наказания за пожары по неосторожности