Токио, , 14:40 — REGNUM Компания Bandai Namco выпустит сборную пластиковую модель чашки лапши быстрого приготовления Nissin Cup Noodle. Об этом 2 июня сообщает игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/cupnoodle_jp/status/1267637127493246976

Представители компании отмечают, что сборка «модели лапши» займет чуть больше трёх минут — именно столько времени нужно, чтобы заварить настоящую Nissin Cup Noodle. При этом на коробке с игрушкой будет написано, что в неё нельзя добавлять кипяток.

Напомним, Bandai Namco — это крупная японская компания, которая занимается созданием видеоигр. Помимо этого, она также выпускает сборные пластиковые модели роботов из аниме Gundam.

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