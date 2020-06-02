Оренбург, , 14:51 — REGNUM Президент Оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова пообщалась с многодетной матерью, у которой изъяли детей, ещё и оштрафовали за сопротивление, оказанное полиции. Общественница, вернувшись из посёлка Тюльпанный Домбаровского района, заявила, что семье необходима помощь.

«Друзья, это обычная бедная семья из деревни. Если у нас отбирать (детей) по такому же принципу, то у нас половину села можно забрать. Знаете, я уже многое повидала, и меня мало чем прошибешь. Но в паре мест рассказа мамы я с трудом сдерживала слезы. Огромная трагедия маленького человека», — сказала Анна Межова.

Она отметила, что поражена несоответствием официальной информации и того, что рассказывает мать. С семьей за это время никто не связался, а заключение о признании дома аварийным сделали без осмотра дома, после того как семья написала жалобу.

Пообщавшись с многодетной матерью, Межова опубликовала информацию о первом штрафе за неисполнение родительских обязанностей в отношении женщины. У ребенка ночью поднялась температура. Участковому звонили 47 раз в надежде на помощь. Сотрудник перезвонил утром.

«Наорал, что беспокоили его ночью и что он тоже человек. Когда приехал и увидел ребенка, срочно повезли его в реанимацию. Семья пожаловалась на это. Требовала доступной помощи. А в итоге получила штраф за неисполнение родительских обязанностей», — оставила запись общественница на своей странице в соцсети.

Она подчеркнула, что семье нужна помощь, в том числе финансовая. Сейчас фонд ищет квартиру или дом в Орске в аренду, чтобы родители смогли как можно быстрее забрать детей.

Напомним, изъятие детей из семьи из-за аварийного дома в поселке Тюльпанный Домбаровского района вызвало большой резонанс. Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов считает изъятие детей в данном случае единственно верной мерой.

Напомним, в интернете в конце мая разместили видео, где запечатлено отобрание детей: мать отстаивает своих детей, оказывает сопротивление, ей заламывают руки и заковывают в наручники. Случай получил федеральную огласку и большой резонанс.

«Система защиты детства в нашей стране жестока, в первую очередь к самим детям. И ее надо менять», — считает президент фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова. Она подчеркнула, что, когда ребенка забирают у матери, это огромная травма для детской психики, сопоставимая с ЧС для взрослых.

«Надо менять эту систему. Никаких изъятий на глазок. Только комиссионная профессиональная задокументированная оценка. Только задача помощи и профилактики в качестве первой. С реабилитацией, там, где это возможно. С изъятием, если нет вариантов — в семью родственников, знакомых, приемных семей, а не больницу или детский дом. Четкое различение — плохих условий жизни, бедности, сложности с воспитанием и насилия — это очень, очень разные вещи. От насилия сегодня опека редко защищает», — отметила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«Разбираемся с дикой историей в Оренбурге, где четверых детей силой забрали из семьи, потому что прохудилась крыша. Вместо того, чтобы помочь людям починить крышу. Если все действительно так, прямо вот костьми лягу, чтобы виновных показательно наказали. Новая мода изымать детей из-за бедности — позор страны», — сказала главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Как бы мне хотелось ответить раз и навсегда, что будет наконец-то принято решение по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства и данных ужасов наши семьи больше не увидят. Сейчас рассматривается правомочность действий уполномоченных структур, также будут оценены действия, бездействия органов системы профилактики. Эти меры как минимум избыточны, а насколько будут наказаны и какая степень ответственности будет грозить должностным лицам, будет известно позже», — отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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