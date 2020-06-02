Махачкала, , 14:35 — REGNUM Две школы, каждая из которых рассчитана на 500 ученических мест, строятся в дагестанском Каспийске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2020 года, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Дагестана.

Новые средние общеобразовательные школы возводятся в микрорайонах №10 и №11. Общий объем финансирования составляет около 1,1 млрд рублей, львиная доля которого — это средства федерального бюджета. По информации подрядчика, работы идут с небольшим опережением графика.

Напомним, в марте текущего года в министерстве образования Дагестана сообщили, что до 2024 года в Дагестане планируется построить 82 школы на 30 тыс. мест. По данным ведомства, это позволит ликвидировать трехсменный режим обучения в 22 школах региона.

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