Уфа, , 14:34 — REGNUM 60 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Башкирии. Об этом 2 июня сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова на брифинге в республиканском Минздраве.

По ее словам, в больницах республики лечатся 971 пациент с COVID-19. При этом, у 60 пациентов зафиксировано тяжелое состояние, в том числе 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому проходят лечение 1228 пациентов. При этом за минувшие 24 часа справились с инфекцией 54 человека. А всего победили вирус 1192 пациента.

По ее словам, в Башкирии сохраняется коэффициент распространения инфекции на уровне единицы при норме 1,09. Таким образом, специалисты фиксируют снижение прироста количества выявленных пациентов с коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе выявили 3409 фактов заражения коронавирусом.

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