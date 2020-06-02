Москва, , 14:39 — REGNUM По сравнению с мартом — апрелем в мае снизилось количество обращений в московскую скорую помощь. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба НИИ ОЗММ столичного департамента здравоохранения.

Из-за коронавирусной инфекции в марте и апреле москвичи обращались в скорую крайне часто — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Согласно данным станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Москвы, за эти два месяца в среднем в сутки за экстренной медицинской помощью обращались 25 тысяч человек, фиксировалось по 12 тысяч выездов. В аналогичный период 2019 года было этот показатель составлял 12 тысяч обращений и 11 тысяч выездов.

На сегодняшний день количество обращений в скорую в Москве сократилось, отметили в пресс-службе, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации.