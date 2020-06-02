Москва, , 14:27 — REGNUM В апреле и мае число заявлений на портале государственных услуг увеличилось на 20 млн благодаря новым сервисам. Об этом 2 июня заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на брифинге в правительстве РФ.

«Плюс к тому стандартному графику, который у нас был», — пояснил он.

Шадаев отметил, в этот срок удалось «преодолеть психологический барьер» у ряда ведомств перед электронной формой документооборота.

Дальнейшая работа по цифровизации госуслуг будет связана с появлением «новых сервисов, которые будут оказываться незаметно для гражданина». В качестве примера он привёл ситуацию, когда с получением свидетельства о рождении ребёнка автоматически начисляется материнский капитал.

«К этому мы идём, это наша цель», — заявил Шадаев.